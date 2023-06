Colapesce Dimartino: il tour con il nuovo disco arriverà anche in Sicilia

Come già anticipato nei mesi scorsi, in questo tour Colapesce e Dimartino porteranno la musica del nuovo disco, che vedrà la luce prima delle date in programma a novembre e dicembre. Nella tracklist del nuovo album, che arriverà a distanza di tre anni da “I mortali” (Disco d'Oro), la presenza del brano sanremese “Splash” è già stata ufficializzata. Molto probabilmente, ci sarà spazio anche per “Considera”, il nuovo singolo appena pubblicato dal duo siciliano.