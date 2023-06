Colapesce & Dimartino: il cortometraggio per il nuovo singolo Considera

In questa clip, contrariamente a quella per Sanremo, l’intelligenza artificiale non c’entra nulla. I due artisti sono su una barca: si stanno godendo l’estate, senza canzoni nuove. Dimartino è proprio contento di riposarsi. Discute con Colapesce dei singoli estivi (“che sono tutti uguali”) oppure delle collaborazioni (con giovani rapper che li farebbero sentire più vecchi oppure con artisti che non conoscono). A un certo punto, il loro relax viene interrotto dal video-messaggio di Max Pezzali che chiede a Colapesce se sono arrivate le… cozze. Dimartino, ignaro di tutto, fa delle domande senza ottenere delle risposte. I molluschi arrivano poco dopo, grazie a un sub. I due artisti li prendono e iniziano a controllarli. Dimartino pensa di mangiarli a cena; Colapesce ha altro in mente: fra una cozza che non canta e una che canta Bagno a mezzanotte di Elodie, ecco spuntare una cozza-usb con... Considera, il loro nuovo pezzo, interpretato però da un uomo che ha la stessa voce di Dimartino. Questo signore lavora per un un’azienda che produce grandi successi, tra i quali Come mai degli 883.