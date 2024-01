Colapesce Dimartino a RADIO ITALIA LIVE: ecco per chi tiferanno a Sanremo 2024

Colapesce e Dimartino sono due cantautori con uno stile molto particolare, che è difficile includere in un genere musicale preciso, quindi abbiamo chiesto direttamente a loro due di dirci in che genere si riconoscono: “Se dovessimo dire un genere in cui ci collochiamo, noi abbiamo sempre parlato di Pop esistenzialista, perché la canzone ha questo bellissimo pregio: è qualcosa di impalpabile, di leggero, che può veicolare dei messaggi importanti. Quindi ci collochiamo in quella terza via che cercava anche Ivan Graziani effettivamente, quella di arrivare a tante persone, però dicendo qualcosa di importante, almeno per noi, ricercando tantissimo il suono delle nostre canzoni. Noi ci perdiamo veramente tanto tempo, per noi la canzone è un equilibrio di forme perché se qualcosa viene meno, arrangiamento o parole, cade il castello. Quindi ogni tanto ci blocchiamo anche a scegliere le preposizioni e le congiunzioni. Cioè se una ‘e’ a un certo punto la togliamo, la canzone non funziona. Quindi è un grandissimo equilibrio e per arrivare alla terza via bisogna arrivare a questo equilibrio, secondo noi”.