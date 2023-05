Colapesce Dimartino: la loro “Splash” arriva fino in Corea del Sud

Junbeom Park, Seonghyun Kim e Woosung Kim sono i cantanti del gruppo “Penguin in the water” che hanno deciso di cimentarsi con l’italiano e di riproporre l’ultimo successo sanremese di Colapesce Dimartino “Splash”. L’hanno fatto all’interno del programma tv coreano “Phantom Singer”. La loro performance ha impressionato i giudici della trasmissione che, chiamati ad assegnare un punteggio da 0 a 99, hanno dato ai Penguin in the water il massimo dei voti.