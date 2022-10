Il primo EP intitolato “From the Rooftop”, con cover e canzoni di Coez in forma acustica, era uscito infatti 6 anni fa. Il tutto era stato registrato in presa diretta su un tetto di Roma, una formula vincente che il cantautore ha voluto riproporre anche quest’anno: “From the Rooftop 2” è uscito venerdì 14 ottobre ed è stato presentato con uno speciale instore nella sua Roma.