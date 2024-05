Coez & Frah Quintale: “Lovebars” è il nuovo singolo prima del tour estivo

“Lovebars”, terza traccia dell’omonimo disco, è una vera e propria conversazione tra amici “trasformata in barre”, in cui Coez e Frah Quintale danno sfoggio di rime come ci hanno già mostrato nei precedenti singoli. Dallo stesso album, certificato Platino, erano infatti già stati estratti “Alta marea”, “Che colpa ne ho” e “Terra bruciata”.