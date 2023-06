Coez e Frah Quintale si tuffano nell'"Alta marea"

"Alta marea" di Coez e Frah Quintale è in onda da oggi, venerdì 16 giugno, su Radio Italia solomusicaitaliana. Il nuovo singolo è il primo estratto del loro joint album (termine che in gergo definisce un disco nato dal sodalizio di due artisti), in uscita a settembre e di cui non è stato ancora svelato il titolo. Per Coez e Frah Quintale si tratta del primo album creato insieme, ma i due artisti si sono già scherzosamente paragonati ad alcune celebri coppie, come Batman & Robin, Sandra & Raimondo, Cochi & Renato e cacio & pepe.