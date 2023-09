Coez e Frah Quintale: nuovo singolo e firmacopie a Roma e Milano

Il singolo ha come tema centrale il senso di colpa, un sentimento che sancisce momenti chiave nei rapporti perché, nel bene o nel male, ne cambia la rotta. Coez e Frah Quintale, però, trattano il tema in un’ottica di guarigione, in quanto ha senso sentirsi male per aver commesso un errore solo se da esso si impara qualcosa. In alcuni casi, quindi, la colpa aiuta e crea un momento di crescita, senza necessariamente affondarci emotivamente