Coez e Frah Quintale: il nuovo singolo arriva prima del tour nei palasport

Prodotto da Golden Years, “Terra bruciata” si concentra sulla complessità del rapporto con sé stessi quando si vivono momenti di confusione che non fanno altro che creare “terra bruciata intorno”. Nel loro nuovo singolo, Coez e Frah Quintale raccontano la solitudine, che troppo spesso prende il sopravvento e cambia la visione che le persone hanno del mondo, rendendole consapevoli che non sempre quello che si dà torna indietro allo stesso modo, trasformando i momenti di spensieratezza in un ricordo lontano.