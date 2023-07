Coez e Frah Quintale: dopo il joint album, il tour insieme nei palasport

Coez e Frah Quintale hanno annunciato le date di “Lovebars Tour 2024”. La tournée nei palasport prenderà il via il 13 gennaio 2024 dall'Unipol Arena di Bologna e proseguirà per tutto il mese con gli appuntamenti di Napoli, Catania, Roma e Milano. L'ultimo live, al momento, è in programma l'1 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze.