Coez e Frah Quintale conquistano la vetta dei brani più trasmessi della settimana

“Che colpa ne ho”, l'ultimo singolo di Coez e Frah Quintale, è il singolo più trasmesso dell'ultima settimana, come certificato da EarOne. Il brano, che in questi giorni avete ascoltato come Disco Italia qui su Radio Italia solomusicaitaliana, ha guadagnato ben otto posizioni dalla classifica precedente, passando dal nono al primo posto.