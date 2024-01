Club Dogo: il concerto a San Siro e i feat del nuovo album

Sui palchi del Forum e di San Siro, nella loro Milano, i Club Dogo porteranno anche le canzoni del nuovo album, uscito a 10 anni di distanza dall'ultimo “Non siamo più quelli di Mi fist”, del 2014. Il disco conta 3 featuring d'eccezione: Marracash in “Nato per questo”, Sfera Ebbasta in “Milly” ed Elodie in “Soli a Milano”.