Club Dogo, i live al Forum sold out in un lampo: ecco le nuove date

A quanto pare, erano in tantissimi ad attendere la reunion dello storico trio del rap italiano visto che questi altri tre concerti al Forum, sono andati sold out in un lampo. Il numero è aumentato subito, con le doppietta di date del 25 e 26 marzo e del 15 e 17 aprile che hanno portato il totale a quota 10. Una cosa, però, è certa: come hanno promesso, i Club Dogo si esibiranno solo a Milano.