Claudio Baglioni: tris di date per Milano, Torino, Firenze ed Eboli

Claudio Baglioni per il suo Rock-Opera-Show "aTUTTOCUORE" si è avvalso della collaborazione del regista teatrale e direttore artistico Giuliano Peparini; dal loro impegno è nato uno spettacolo che fa della bellezza un valore fondamentale e che attinge dal mondo del teatro e del cinema per creare una dimensione in grado di restituire il cuore a un presente che sembra averlo smarrito.