Claudio Baglioni: svelati 3 nuovi appuntamenti all'Arena di Verona

Claudio Baglioni ha aggiunto tre nuovi imperdibili appuntamenti ad “aTUTTOCUORE plus ultra”, il capitolo conclusivo dell'opera-show "aTUTTOCUORE" che arriva dopo 41 concerti trionfali che hanno chiamato a sé oltre 500.000 spettatori. I tre nuovi live, come gli agli altri quattro già annunciati, andranno in scena all'Arena di Verona, un luogo in cui Baglioni si è esibito per la prima volta 50 anni fa, tornandoci poi molteplici volte.