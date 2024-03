Claudio Baglioni riceve l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce

Sergio Mattarella, a Baglioni, ha riconosciuto meriti in campo artistico, professionale, sociale e umanitario, sviluppati dall'artista nel corso di quasi 60 anni di carriera. In questi decenni, il cantautore è divenuto portavoce di importanti valori morali, civili e sociali ed è riuscito a far riflettere e a coinvolgere generazioni e culture anche diverse tra loro.