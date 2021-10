Claudio Baglioni, Ligabue e Fabrizio Moro alla Festa del Cinema di Roma

Tra gli ospiti attesi alla Festa del Cinema di Roma c'è Claudio Baglioni: il 21 ottobre verrà proiettato “In questa storia che è la mia”, l'opera-concerto totale tratta dall'omonimo e ultimo album del cantautore. Per “In questa storia che è la mia”, Claudio Baglioni, l'orchestra, il coro e parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, musicisti, vocalist, danzatori, performer e acrobati animeranno ogni angolo della struttura, illuminando di sé, oltre al palcoscenico, tutti quegli spazi che, solitamente, non sono luoghi di rappresentazione. L’opera-concerto sarà al cinema il 2, 3 e 4 novembre.