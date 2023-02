Claudio Baglioni in concerto a Milano: le sue canzoni, la nostra storia

Claudio Baglioni, quando è partito il tour in solitaria, aveva un po’ di timore. Ha confessato che gli tremavano le mani quando si avvicinava al pianoforte. Ora dopo quasi 50mila chilometri percorsi con la sua musica, 10mila in più della circonferenza dell’equatore, è in trepidazione per l’ultimo show in programma il 12 marzo a Bolzano. Ma i suoi fan possono stare tranquilli dato che ha già annunciato 9 maxi-eventi a Roma, Verona e Palermo tra settembre e ottobre del 2023.