Claudio Baglioni: i prossimi 3 concerti rinviati per una laringite

Per l'estate 2022, il calendario di Claudio Baglioni prevede poi i concerti per voce, solisti, orchestra e coro “Dodici Note”, in programma in location prestigiose come le Terme di Caracalla a Roma, il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena di Verona: noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo Radio Ufficiale di questi concerti.