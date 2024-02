Claudio Baglioni: dopo i cinque sold out, una nuova e ultima data a Roma

Vista la risposta straordinaria del pubblico e i cinque sold out al Palazzo dello Sport di Roma, Claudio Baglioni ha deciso di regalare alla Capitale un nuovo appuntamento dei suoi show aTUTTOCUORE . La nuova data è in programma per martedì 27 febbraio e, oltre a chiudere questo tour, sarà l’ultima della carriera del cantautore nelle arene indoor. Si tratta del primo, importante, passo del countdown verso il suo addio alle scene, annunciato per l’anno 2026.