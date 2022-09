I concerti seguono il clamoroso successo di “Dodici Note Solo”, terminato lo scorso maggio. “Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività”, aveva dichiarato Claudio Baglioni dopo l’ultimo concerto della tournée a Napoli, trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana. “Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare”.