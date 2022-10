Claudio Baglioni cittadino onorario di Ficulle, paese natale di suo papà

Gian Luigi Maravalle, Sindaco del paese, ha dichiarato: “È un grande onore per Ficulle celebrare un personaggio di fama internazionale quale è Claudio Baglioni. Molti cittadini ricordano con affetto i genitori e i nonni di Claudio Baglioni, per non parlare del concerto svoltosi anni or sono in uno dei contesti naturali straordinari che caratterizzano il nostro territorio. Ringrazio Claudio per aver accettato la cittadinanza onoraria di Ficulle, dimostrando una grande sensibilità verso quelle aree interne che sono tesori di bellezza, tradizioni, valori ed eccellenze di questo straordinario Paese che è l’Italia”.