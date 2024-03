Claudio Baglioni: "aTUTTOCUORE plus ultra" sarà il gran finale

"aTUTTOCUORE plus ultra" accompagnerà il congedo dalla scena live di Claudio Baglioni previsto per il 2026 e anche questi concerti-evento porteranno la firma del direttore artistico e regista teatrale Giuliano Peparini, presentando uno spettacolo in cui musica, canto, danza, spazio, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali saranno perfettamente fusi l'uno con l'altro.