Claudio Baglioni, aTUTTOCUORE è già da record: 2000 performer al casting

Sono stati 2000 i performer che si sono proposti e mille i convocati in occasione dei casting: tra di loro, come comunicato oggi, sono emersi i selezionati attraverso le valutazioni e le scelte del direttore artistico e regista dello show Giuliano Peparini. Gli stili richiesti sono: contemporaneo, moderno, hip-hop, breakers, commerciale, acrobazie e "aerialist", ovvero gli atleti capaci di realizzare coreografie sospesi in aria utilizzando accessori come nastri di stoffa e cerchi. Si tratta della specialità in cui si diletta anche Giusy Ferreri.