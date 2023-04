Claudio Baglioni, "aTUTTOCUORE": 2 nuove date a Bari

Per Claudio Baglioni e Giuliano Peparini si tratta del quarto sodalizio artistico: in precedenza avevano già collaborato per "Al centro" (2018), il tour di 60 date nelle grandi arene indoor con la riproposizione dello spazio scenico centrale, "In questa storia che è la mia" (2021), l’opera-concerto totale registrata durante il lockdown presso il Teatro dell’Opera di Roma, e "Dodici Note - TUTTI SU!" (2022), lo show che ha aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla, toccando poi anche il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena di Verona.