Claudio Baglioni: annunciate nuove date nelle grandi arene italiane

Claudio Baglioni ha un calendario ricco di concerti previsti per i mesi autunnali e invernali. Dopo i maxieventi negli spazi a cielo aperto di Roma, Verona, Palermo e Bari, l'artista è pronto a proseguire il suo tour "aTUTTOCUORE". Oltre ai live previsti per settembre e ottobre, Baglioni, da gennaio, riempirà con la propria musica anche le più grandi arene indoor del Paese. Radio Italia solomusicaitaliana lo seguirà in veste di radio ufficiale.