Clara sull'ultima serata: "Non vedo l’ora! C'è da celebrare!"

Tu sei partita da Sanremo Giovani per poi arrivare tra i Big…

Come ha detto anche Ivana Spagna, la carriera non è fatta da singolo andato bene. Quindi anche se qualche mia canzone è andata bene ho trovato molto giusto partecipare a Sanremo Giovani, perché questo ultimo anno è stato quello in cui iniziato il mio cammino. Non ero da Big, secondo me.