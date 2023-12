Clara riceve il Premio Lunezia Nuove Proposte e annuncia il primo tour

Ecco una parte della motivazione del Premio Lunezia Nuove Proposte (che contiene alcuni versi del brano): “La canzone, autobiografica, affronta un tema di fondamentale importanza: la solitudine che opprime con un ‘nodo alla gola / come un foulard’ chi si chiede ‘dov’è papà’ perso in un vuoto che si fa piombo che ti costringe ad imparare ‘cos’è l’assenza / è un altro regalo questa mancanza’. Ma non sarà un dolore vano o inascoltato se si impara a tendere la mano in cerca di una madre, cui Clara si rivolge. È così che si diventa adulti, imparando ad ammettere le proprie fragilità fino a saper scrivere ‘a penna sopra un muro / Nessuno si salva da solo’. Un messaggio necessario, che l’artista affida ad una linguistica pulita, cucita su note contemporanee, sposando abilmente i canoni della Musical Letteratura tanto cari al Premio Lunezia”.