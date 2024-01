“Primo” conterrà anche “Diamanti grezzi”, la canzone che Clara proporrà in gara a Sanremo di cui oggi è stato reso noto il: “Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi”, canterà Clara per invitare chi ascolta ad accettare le proprie insicurezze e a riscoprirsi ogni giorno. Nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover , unirà la sua voce a quelle di Ivana Spagna e del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino per interpretare “Il cerchio della vita”.