Chiara Ferragni donerà il cachet di Sanremo in beneficenza

Il cachet di Chiara Ferragni, che per il momento rimane top secret, servirà per supportare la lotta contro la violenza sulle donne. La somma verrà devoluta infatti all’associazione italiana D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. Annunciando la sua iniziativa, l’influencer ha anche invitato i suoi follower a visitare il sito dell’ente per fare a loro volta una donazione.