Chiamami: il nuovo singolo dei Coma_Cose. Anticipa il prossimo album

Chiamami è un invito a non perdersi, a esserci l’uno per l’altra e a dimostrarlo con gesti semplici, come una telefonata. “È un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso”, raccontano Fausto Lama e California. “Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul ‘troppo di tutto’ e inevitabilmente ci siamo chiesti: ‘Che senso ha oggi fare musica?’”, aggiungono.