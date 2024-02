Chi è il super BIG della musica che ha scelto Alfa al FantaSanremo

In questi mesi che precedono Sanremo dove debutterà con “Vai!”, Alfa si è cimentato in cose pazze, tra cui fare le prove della scaletta del tour correndo oppure cantare il brano del Festival a testa in giù. “Mi è venuto una sorta di attacco di panico a cantare a testa in giù, però poi dopo un po’ ti ci abitui…”, ha detto Alfa.