Cesare Cremonini ricorda il compleanno del suo “babbo” Giovanni

Papà Giovanni era un dottore. Era molto conosciuto a San Lazzaro di Savena (Bologna), dove abitava e lavorava. Anche se non c’è più, tante persone fermano per strada Cesare per dirgli che il suo “babbo” era il loro medico e che lui è il loro cantante preferito. “È una cosa molto carina, la musica è una medicina”, ha infine concluso il cantautore.