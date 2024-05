Cesare Cremonini ricorda Ayrton Senna a trent'anni dalla sua scomparsa

Per Cesare Cremonini e tantissime persone in tutto il mondo, Ayrton Senna è stato molto più di un eroe sportivo. Il cantautore lo ha celebrato così: “Perché la morte di un poeta è così diversa da tutte le altre? Non è così quando muore un eroe. Alla morte dei poeti non ci sono favole da tramandare ai posteri, gesta da emulare. Quando muore un poeta quel che resta è qualcosa di profondo e misterioso come succede con le divinità. È questo che ha lasciato Senna, che non era un eroe. Nella letteratura dello sport, Senna è stato un poeta”.