Oggi (giovedì 30 maggio), Cesare Cremonini ha ricevuto la Turrita d’Argento dalla sua Bologna per la carriera, l’impegno concreto che ha dato alla città negli ultimi anni (ad esempio, insieme a Gianni Morandi, ha promosso la raccolta fondi in favore della Torre della Garisenda) e, infine, per l’attaccamento alla squadra di calcio rossoblu.