Cesare Cremonini riceve la Cittadinanza onoraria della città di Maratea

L’artista ha dedicato questi premi a suo padre, il dottor Giovanni Cremonini, scomparso nel 2019, e ha dichiarato: “Sono onorato e emozionato per questo riconoscimento che per me oltrepassa il valore professionale per coinvolgere fortemente quello personale. Qui ho iniziato a scrivere canzoni e ho vissuto e continuo a vivere momenti importantissimi per la mia storia e la mia idea di vita artistica”, sottolineando il suo forte legame con a terra di Maratea che più volte aveva già definito come uno dei suoi luoghi del cuore.