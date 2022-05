Cesare Cremonini: per la festa di fine tour a Imola, apre anche la Tribuna Rivazza

L’evento speciale chiuderà il tour “Cremonini Stadi 2022”, con Radio Italia solomusicaitaliana in veste di Radio Ufficiale, e seguirà 7 concerti nei più importanti stadi italiani: Lignano Sabbiadoro (data Zero), Milano (sold out), Torino, Padova, Firenze, Bari (sold out) e Roma sono le città in calendario per tutto il mese di giugno, proprio prima del live nell’iconica location di Imola.