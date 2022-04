Cesare Cremonini: nuovo singolo e ospitata al Gran Premio di Imola

Il concerto del 2 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con cui Cesare Cremonini concluderà il suo tour negli stadi (in fondo il calendario completo), ha un manifesto ufficiale. Mostra, per la prima volta, in modo stilizzato, il palco dell’evento e la pista del circuito di Imola. Il tutto è stato ideato e realizzato da Aldo Drudi in tre colori differenti. “Ho chiesto poi di far realizzare tre diversi colori della stessa immagine, una per ogni momento che vivrà il pubblico: Dal chiaro del mattino fino al blu della notte, per rappresentare in modo completo tutta la passione e l’eccitazione che avvicina e unisce da sempre la musica allo sport”, ha spiegato.