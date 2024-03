Cesare Cremonini in studio a Londra per il nuovo album: “Si procede per visioni”

Non è la prima volta che Cesare Cremonini vola nella capitale inglese alla ricerca di nuovi stimoli per la sua musica. Senza tornare troppo indietro nel tempo, per “Possibili scenari”, disco del 2017, l'artista si era servito degli AIR Studios per l'incisione degli archi e dei fiati. Per “La ragazza del futuro”, il suo ultimo album uscito nel 2022, Cremonini aveva registrato anche negli Abbey Road Studios di Londra, per sempre immortali grazie ai Beatles.