Cesare Cremonini illumina e rende magico il portico di San Luca a Bologna

Grazie al grande omaggio di Cesare Cremonini, l’intero portico di San Luca si è appena colorato per la prima volta come speciale evento di chiusura del Bologna Portici Festival: “È un regalo per tutti i bolognesi e non solo”, aveva anticipato il cantautore, che non poteva mancare al momento in cui, alle 22.00 di ieri, gli archi si sono illuminati.