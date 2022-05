Cesare Cremonini: il video di “Chimica” nato da un sogno

Come ha raccontato il cantautore bolognese, qui ritratto da Cristiano Zabeo, il video di “Chimica” è nato da un sogno: “Il desiderio erotico, che nella canzone è una storia di ossessione e fantasia scritta come un diario segreto, si trasforma qui in un limbo nero dal pavimento liquido, uno spazio onirico e dall’aspetto criminoso. La sensazione è quella di un appuntamento al buio, in cui restano accese solo le telecamere”.