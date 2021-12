Cesare Cremonini, il nuovo singolo è “Colibrì”: anticipa “La ragazza del futuro”

Il singolo è infatti il primo estratto dal nuovo disco “La ragazza del futuro”, che sarà pubblicato il prossimo 25 febbraio. Attraverso un linguaggio garbato, un testo poetico e una costante attenzione per le sonorità pop moderne, “Colibrì” racconta anche l'idea del futuro per Cesare Cremonini: “Per questo motivo, l'ho scelto come porta di entrata del nuovo progetto. La mia prima pagina di un viaggio nel domani che comincia oggi”, aggiunge il cantante. “Nella canzone non spiego quel che è accaduto come farebbe un cronista, ma ciò che ho avvertito come imminente. Interpreto il sentimento che ci vede tutti in attesa di qualcosa, di un colpo di reni della fortuna. Il mistero della creazione per me sacro e inspiegabile è l’unica risposta che si possa dare allo strapotere delle macchine e della tecnologia”.