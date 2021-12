Cesare Cremonini: ecco il video ufficiale di “Colibrì”, il suo nuovo singolo

“Anche se oggi i contenuti visivi legati alla musica sono tantissimi e in continua evoluzione”, spiega Cesare Cremonini, “per me un videoclip è ancora la più importante forma espressiva per accompagnare un nuovo brano”. L'artista, quindi, racconta come si arriva a un video così curato come quello del suo ultimo singolo, già tra i più trasmessi e in onda su Radio Italia solomusicaitaliana: “Cerco di guardare verso il futuro, alla ricerca di nuove tecniche o sfide artistiche, ma resto sempre fedele al passato perché so che un video come una copertina o una canzone sono anche la memoria storica di un progetto musicale. Togliere la fretta del tempo e far durare ciò che porto sul mercato è l’obiettivo di qualsiasi mia creazione”.