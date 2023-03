Cesare Cremonini e il suo viaggio alla scoperta dell'America

Cesare Cremonini è attualmente in America del Nord, dove si sta dedicando a un viaggio on the road che ha definito "musicale". Partendo da Miami, in Florida, ha toccato molte tappe, per giungere infine in Alaska. Durante il percorso, il cantante ha creato una playlist ascoltabile in streaming, che raccoglie i brani di svariati artisti scelti come colonna sonora della sua esperienza.