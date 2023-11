Cesare Cremonini e Gianni Morandi, insieme per le Due Torri di Bologna

“Se potete donare, fatelo per favore, anche 1 solo euro farà la sua parte in questa opera importante per la cultura non solo di Bologna ma di tutto il Paese”, è l’appello social di Cesare Cremonini. Gianni Morandi rilancia così: “In questo momento, la Garisenda, costruita (come l’altra) 900 anni fa, ha bisogno di essere messa in sicurezza. Sosteniamola tutti insieme”. Nel suo post qui sotto, trovate i dettagli e le modalità per aderire alla raccolta.