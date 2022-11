Da quest’estate Cesare Cremonini non si è mai fermato e i suoi concerti hanno portato numeri da record: sette date negli stadi italiani, il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e poi tredici show nei palazzetti di Milano, Roma e Bologna, per un totale di 450mila biglietti venduti in un anno. Radio Italia solomusicaitaliana è stata a fianco dell’artista per tutta questa avventura live in qualità di radio ufficiale dei suoi tour.