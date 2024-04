Capo Plaza ha annunciato il primo concerto della sua carriera al Mediolanum Forum di Assago (Milano), in programma l'1 febbraio 2025. Il rapper ha dato la notizia direttamente da Fortnite, il videogioco in cui è stato il primo artista italiano a realizzare un concerto e un'isola completamente personalizzata, dedicata a “Ferite”, il suo album in uscita venerdì (3 maggio).