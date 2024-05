Capo Plaza: i feat. con Annalisa, Lazza, Mahmood e altri nel nuovo album Ferite

Ferite, anticipato dal singolo Acqua passata, parla di “vittorie e sconfitte”. “Ferite, sono cicatrici indelebili sulla pelle, ci convivi e diventi più forte. Esistono per imparare dai propri errori”, ha scritto Capo Plaza in un lungo post su Instagram. “Non bisogna mai invidiare qualcuno, bisogna aspettare il proprio turno perché sono convinto che ciò che sei ti porterà a ciò che meriti”, ha aggiunto poco prima di ringraziare la sua famiglia, i “pochi veri amici rimasti” e la fidanzata Gaia Clerici. La ragazza ha assistito alla nascita del nuovo progetto. “Tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti grazie, grazie per essere con me in questo viaggio chiamato vita”, le ha detto il rapper.