Capo Plaza debutta in vetta, Rose Villain e Guè ancora primi tra i singoli

L'album “Ferite” ha anche piazzato 5 brani (“Money” feat. Lazza, “Soldi arrotolati” feat. Anna, “Ancora qua” feat. Tedua, “Sottovuoto”, “Ferite”) nella top ten della classifica dei singoli, dominata per la terza settimana consecutiva da “Come un tuono” di Rose Villain & Guè, saldamente al primo posto. Domani (12 maggio), Guè è atteso sul palco a New York, la città in cui Rose Villain ha vissuto molti anni e dove ama sempre tornare. Per il rapper sarà il primo concerto nella Grande Mela.