Caparezza ha trasformato il suo compleanno nel giorno dell’annuncio più atteso: sta tornando. L’artista ha festeggiato venerdì 9 ottobre i 47 anni d’età. Per questa occasione speciale, ha deciso di rompere il silenzio sui social e ha scritto: “Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo ma sto lavorando al mio nuovo album da mesi. Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito”.

L’ultimo album in studio di Michele Salvemini, in arte Caparezza, è datato 2017 e si intitola “Prisoner 709”. In questo progetto, che ha fruttato al rapper il primo doppio disco di platino della carriera, ci sono canzoni come “Ti fa stare bene” e “Una chiave”.

Nel 2018 Caparezza ha presentato l’album dal vivo, oltre a tutti i suoi vecchi successi come “Fuori dal tunnel” e “Vieni a ballare in Puglia”, a RADIO ITALIA LIVE e a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO.